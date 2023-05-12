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Güncel
AA 12.05.2023 13:47

Diyarbakır'da öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteye hazırlık eğitimlerinin verildiği Konuk Evi Kız Yurdunda kalan öğrencilere yönelik meslek tanıtımı semineri düzenlendi.

Diyarbakır'da öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten yurtta kalan öğrenciler için bilgi ve motivasyon sağlayan etkinlikler çerçevesinde, meslek tanıtımı yapıldı.

Yurtta düzenlenen etkinlikte Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halide Rümeysa Küçüköner tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonu arttırmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Seminerde öğrenciler de tercih etmeyi düşündükleri meslekler hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

Program, öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik kısa film gösterimiyle sona erdi.

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