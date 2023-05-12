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Güncel
DHA 12.05.2023 13:42

Doğanşehir’deki kalıcı konutlar hızla yükseliyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanan 952 kalıcı konut çalışmaları aralıksız sürüyor.

Doğanşehir’deki kalıcı konutlar hızla yükseliyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor.

Malatya’da büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde bir taraftan konteyner kentlerin kurulumları sürerken diğer taraftan ise kalıcı konutlar yükseliyor.

Altıntop Mahallesi Tavşantepe mevkiinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Mart ayında yapımına başlanılan 952 kalıcı konut için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kalıcı konutların yıl sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, `Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan 952 kalıcı konutların ilk kazması Mart ayında vurulmuştu.

İnşallah konutlar yıl sonuna doğru vatandaşlarımıza teslim edilecektir.

Bu 952 konut geçici olarak belirlenmiş bir sayıdır. İhtiyaç hasıl olursa üçüncü etap olarak yeni konutlarda yapılacaktır” diye konuştu.

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