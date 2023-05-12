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Güncel
İHA 12.05.2023 13:40

Otomobille hafif ticari çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Otomobille hafif ticari çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

A.E idaresindeki Fiat marka otomobil sürücüsü ara sokaktan caddeye indiği esnada caddede seyir halinde bulunan Y.Ş idaresindeki Fiat marka hafif ticari arabaya çarpması sonucunda kaza meydana geldi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan B.Y hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Sivas Numune Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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