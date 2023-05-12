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Güncel
DHA 12.05.2023 13:38

Diyarbakır'da gece ilaçlama çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ergin (uçkun) vektörle mücadele yöntemlerinden biri olan ULV (gece ilaçlaması) çalışmasına başladı.

Diyarbakır'da gece ilaçlama çalışmaları başladı
[Fotograf: DHA]

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri zararlı haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

17 ilçede 306 personel, 60 araçla yürütülen çalışmalara ek olarak ergin (uçkun) vektörle mücadele yöntemlerinden biri olan ULV (gece ilaçlaması) çalışması da başladı.

Karasinek popülasyonuna karşı günün erken saatlerinde, sivrisineklere ve tatarcıklara karşı gündüz dinlenme ve barınma alanlarında sırt pülverizatörleri, sırt atomizörü ve holder cihazlarıyla ilaçlama yapan ekipler, akşam saatlerinde ise gün batımından itibaren ULV soğuk sisleme cihazları ile mücadele ediyor.

Alanlar periyodik olarak ilaçlanıyor Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilaçlama çalışmalarında sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evrelerini göz önünde bulunduruyor.

Bu çerçevede; havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları gibi üreme alanlarında, belli periyotlarla kontrollerden geçiriyor.

Ekiplerin yaptığı uygulamalarla zararlıların üremesinin engellenmesi hedefleniyor. 

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