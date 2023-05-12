Togg'a Niğde’de yoğun ilgi

Niğde Valisi Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, valilik binası önüne getirilen 'Anadolu kırmızısı' rengindeki otomobili inceledi.

Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Koç Togg'un Niğde'de bulunmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi:

"Araca bindik, sürdük, anlatıldığının ötesinde. Gurur duymamız gereken bir ürün. Diğer yerli ve milli üretimlerimizle beraber bu arabamızla da gurur duyduk. Emeği geçen, önderlik yapan başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Allah kazadan beladan korusun. Tekerine taş değdirmesin. Yolu açık olsun diyoruz. Bütün hemşehrilerimize, milletimize, devletimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz"