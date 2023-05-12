Edirne'de ikinci ürün yetiştirecek çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi" tanıtım ve tohum dağıtım programı Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Müdürü Atilla Bayazıt, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı ve çiftçilerin katıldığı programda, merkez ve ilçelerde sulu tarım yapılabilen alanlarda ikinci ürün yetiştirecek 257 çiftçiye 7 bin 770 dekar alanda ekilmek üzere 323 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Toplam bedeli 1 milyon 54 bin 400 lira olan projenin yüzde 75'i, Bakanlık tarafından karşılanacak.

Edirne'de bu yıl "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi" ve yüzde 90 hibeli "Ayçiçeği Üretiminde Yerli Çeşit Tohum Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" ile toplamda 827 çiftçiye 24 bin 770 dekar alanda ekilmek üzere 1107 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Edirne, 2022 yılında 1 milyon 260 bin 318 dekar ekim alanı ve 325 bin 812 ton üretim ile Türkiye'nin yağlık ayçiçeği üretiminin yüzde 14'ünü karşılayarak iller arasında 2. sırada yer aldı.