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Güncel
AA 12.05.2023 11:49

Of'ta depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde lise öğrencileri depremzede öğrenciler yararına kermes organize etti.

Of'ta depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tandır İlkokulu ve Ortaokulu ile kardeş okul olan Of Fen Lisesi'nde düzenlenen kermeste öğrenci, veli ve öğretmenlerin hazırladıkları yiyecek ve içecek satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Depremin yaralarını milletçe sararak, acıları birlikte dindireceğiz" dedi.

Okul müdürü Vehap Kurt ise "Kardeş okulumuzdaki ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bir şeyler yapmak istedik. Karınca kararınca çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

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