Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ç, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.İ. ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Y'nin Harput Mahallesinde oldukları tespit edildi.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.