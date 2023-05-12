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Güncel
AA 12.05.2023 11:40

Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da 3 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ç, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.İ. ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Y'nin Harput Mahallesinde oldukları tespit edildi.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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