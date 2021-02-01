İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, durumundan şüphelendikleri bir otomobil ile tırı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 112 kilo 500 gram esrar ve 5 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, "uyuşturucu ticarete yapma" suçundan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.