Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tır ve otomobilde 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da bir tır ve otomobilde 117 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, durumundan şüphelendikleri bir otomobil ile tırı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 112 kilo 500 gram esrar ve 5 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekipler, "uyuşturucu ticarete yapma" suçundan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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