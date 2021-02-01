Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA(arşiv) ]
Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak'taki bir inşaata beton döktükten sonra geri manevra yapan beton mikseri, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Serpil Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Serpil Ç'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beton mikserinin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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