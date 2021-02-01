Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta devrilen tır yolu trafiğe kapattı
[Fotoğraf: AA]
Türkoğlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Kahramanmaraş-Narlı Yolu çalışma sonrası trafiğe açıldı.
Kahramanmaraş'ta Ali Pilis (32) yönetimindeki 27 ABZ 679 plakalı kağıt yüklü tır, Kahramanmaraş-Narlı Karayolu Özbek Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada çift yönlü olarak trafiğe kapanan yolu, ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.
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