İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açan ekipler, hastaların hastaneye ulaştırılmasını da sağlıyor.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Güllüce köyünde rahatsızlanan Y.D’nin yakınları, 112'yi arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı yüzenden köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık personelinin yardımına İlçe Özel İdare ekipleri koştu.

Ekipler, iş makineleriyle yolu açarak sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Kronik hastalığı olduğu öğrenilen Y.D, köyde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki hastaneye götürüldü.

Divriği'ye bağlı Dişbudak ve Akbaba köylerinde de 2 hasta, ekiplerin karlı yolları açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.