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Güncel
AA 23.05.2024 14:05

Şanlıurfa'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde terör örgütü PKK’nın propagandasını yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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