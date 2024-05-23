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AA
23.05.2024 14:05
Şanlıurfa'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde terör örgütü PKK’nın propagandasını yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.