Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 07:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/PYD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/PYD üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına faaliyet yürüten ve işbirlikçilik yapan üyelerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bazı adreslere düzenlenen operasyonda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
9 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Şanlıurfa Terör Örgütü Terör Saldırısı
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