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Güncel
AA 25.03.2024 14:41

Şanlıurfa'da suya kapılan çocuğun arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da suya kapılan çocuğun arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki köylülerin de destek olduğu çalışmalarda, dalgıç polisler su altında arama yaparken derenin akış yönüne göre arazi taraması da gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa'da suya kapılan çocuğun arama çalışmaları sürüyor

İki gün önce Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırıldı.

Suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

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