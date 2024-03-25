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Güncel
İHA 25.03.2024 11:43

Kıbrıs Gazileri öğrencilerle bir araya geldiler

Bayburt’ta 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' dahilinde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Gazileri Hidayet Şeker ve Yaşar Şeker, öğrencilerle buluşarak yaşadıklarını anlattılar.

Kıbrıs Gazileri öğrencilerle bir araya geldiler
[Fotograf: İHA]

Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve Türkiye Yüzyılı nedeniyle eğitim çağındaki çocukların gaziler ile bir araya gelerek paylaşımda bulunmalarını ve gazilerin yaşadıklarını bizzat kendilerinden dinlemelerini sağlamak amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' projesi çerçevesinde Kıbrıs Gazileri Hidayet Şeker ve Yaşar Şeker Bayburt Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldiler.

Kıbrıs Gazileri öğrencilerle bir araya geldiler

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını, askerdeki anılarını ve Türk askerinin kahramanlıklarını anlatan gaziler, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundular.

Gaziler'in anlattıklarını meraklı gözlerle hayranlıkla dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini de sormayı ihmal etmediler.

Öğrenciler'in sorularını içtenlikle cevaplayan gaziler, daha sonra kendisini dinleyen öğrencilere ve programı düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Program, öğrencilerin gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu. 

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Bayburt Kıbrıs Barış Harekatı
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