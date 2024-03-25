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Güncel
İHA 25.03.2024 11:38

Afyonkarahisar’da Çanakkale Şehitleri için sergi açıldı

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Kamil Miras Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi ve Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulları katkılarıyla oluşturulan ''18 Mart Çanakkale Sergisi'' açıldı.

Afyonkarahisar’da Çanakkale Şehitleri için sergi açıldı
[Fotograf: İHA]

Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'ye, şube müdürleri Abdullah Kaya, İbrahim Erdem Gülcü, Mustafa Günay ve Hayati Duman ile birlikte okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Ziyarette öğrenciler yapmış oldukları Çanakkale Savaşı objelerini ve resim sergisini inceleyen İl Müdürü Miraç Sünnetci, ''Çanakkale destandır. Çanakkale direnişin adıdır. Çanakkale ruhunun gelecek nesillerimize aktarılması hepimizin ortak gayesidir. Bu sergi ile vatanın kutsallığını ve kolay kazanılmadığını, sadece Çanakkale Şavaşı'nda 250 binden fazla şehit verildiğini yeni nesillerimize göstermek istedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum'' dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. 

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Afyonkarahisar Çanakkale Zaferi
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