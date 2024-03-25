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Güncel
İHA 25.03.2024 11:41

Ramazan geleneğini kamyonetin kasasında davul çalarak yaşatıyorlar

Ramazan davulcuları, Yozgat’ta yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor. Ramazan davulcusu 3 arkadaş, kamyonetlerinin kasasına binerek mahalle mahalle gezip asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyor.

Ramazan geleneğini kamyonetin kasasında davul çalarak yaşatıyorlar
[Fotograf: İHA]

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 3 gönüllü arkadaş, atadan kalma Ramazan davulculuğu geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 3 arkadaş, kamyonetlerinin kasasına binerek çaldıkları davullar ve maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırıyor.

Gece saat 02.30’dan 04.00’e kadar mahalleleri dolaşan 3 arkadaştan ikisi kamyonet kasasında davul çalıyor diğeri ise aracı kullanıyor.

Maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldıran 3 genç, vatandaşların Ramazan duygusunu sonuna kadar yaşamalarını sağlıyor.

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