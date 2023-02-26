Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Ağveran Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada M. T., H. T., A. T. ile S. B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozoava Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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