Ağveran Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada M. T., H. T., A. T. ile S. B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozoava Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.