“Evim Evindir” projesi ile 5 bin 869 depremzedenin Ankara’da sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlayan AK Parti Ankara İl Başkanlığı hayırseverler ile depremzedeler arasında yeni bir yardım ve dayanışma köprüsü daha kurdu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Haydi Ankara El Ele Verip Yaraları Sarma Vakti” ifadeleriyle Ankaralılar’a depremzedelerle “Kardeş Aile” olma çağrısı yapıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından Türk Milletinin tüm dünyaya büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini kaydetti. Depremzedelere yapılan yardımlar için herkese teşekkür eden Başkan Özcan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak depremin ilk saatlerinden itibaren deprem illerine yardım konvoyları oluşturduklarını hatırlattı.

Başkan Özcan’dan “Kardeş Aile” Çağrısı

Hayırsever Ankaralılarla yaptıkları çağrı sonrasında “Evim Evindir” projesinin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Özcan, “Biliyoruz ki acılar paylaştıkça azalır, sevinçleri çoğaltıp dayanışmamızı güçlendirmek için şimdi de kardeş aile projemizde gönüllüler arası köprü kurmaya devam ediyoruz” dedi.

Özcan, Ankaralılar’a “Depremzede kardeşlerimizle kardeşliği pekiştiriyoruz. Bu dayanışma halkasını büyütmek için sen de bize katıl, yaralarımızı sevgi ile birlikte saralım” çağrısını yineledi.

Evsiz kalan depremzede aileler için Ankara’da hayırsever Ankaralılar ile kurdukları “Evim Evindir” yardım zinciri ile 5 bin 869 depremzedeyi sıcak bir yuvaya kavuşturduklarını kaydeden Başkan Özcan, “Hayırsever, gönlü bol Ankaralı hemşerilerimize şimdi de ‘Kardeş Aile’ çağrısı yapıyorum. Misafirimiz olan depremzede kardeşlerimizi ziyaret etmek ve ‘Kardeş Aile’ olup ihtiyaçlarına destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız 0 850 602 61 00 numaralı telefondan bize ulaşabilirler” bilgisini verdi.

“Evim Evindir” ile 5 bin 869 depremzede eve yerleşti

AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın “Evim Evindir” projesi kapsamında Ankara’ya getirilen 6 bin 364 depremzede ev talebinde bulundu. “Evim Evindir” yardım hattı sayesinde 5 bin 869 depremzede yeniden bir evin kapısından içeri girdi.

“Evim Evindir” kampanyasına Bin 892 kişi de çeşitli eksiklikleri için başvurdu. Başvuran vatandaşların talepleri giderilmek üzere gerekli yönlendirmeler yapılarak çalışmalar sürdürülmeye devam ediliyor.