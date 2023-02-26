Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler K.K, B.E, N.E ve S.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, yaklaşık 130 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, hassas terazi, 6 tabanca, 1 anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1 pompalı tüfek ile 50 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.