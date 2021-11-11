Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede gerçekleşen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin ilçeye geldikleri aracı tespit etti.

Hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları otomobile, başka bir aracın çalıntı plakasını taktıklarını belirleyen ekipler, zanlılar İ.B. ve M.Ö'nün çalıntı otomobille kent merkezine gittiklerini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, zanlıların söz konusu aracı çalıntı plakalarla kent merkezinde kullandıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla İ.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.