Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı: 2 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede gerçekleşen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin ilçeye geldikleri aracı tespit etti.
Hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları otomobile, başka bir aracın çalıntı plakasını taktıklarını belirleyen ekipler, zanlılar İ.B. ve M.Ö'nün çalıntı otomobille kent merkezine gittiklerini tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, zanlıların söz konusu aracı çalıntı plakalarla kent merkezinde kullandıkları tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla İ.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Çalınan araç ise sahibine teslim edildi.
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