Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de polisten kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu ele geçirildi
Kırıkkale'de denetim yaptıkları sırada polisten kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu ele geçirildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlının aracında uyuşturucu hap ve esrar bulundu.
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda denetim yaptıkları sırada bir aracı durdurmaya çalıştı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, 45 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B.K. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale Polis Uyuşturucu
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