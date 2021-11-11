İlçeye bağlı Konakkuran Mahallesi’nde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Sabah saatlerinde ise helikopterle havadan müdahale başladı.

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.