Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İlçeye bağlı Konakkuran Mahallesi’nde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Sabah saatlerinde ise helikopterle havadan müdahale başladı.
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
Sıradaki Haber
3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz