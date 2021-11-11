Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de araçtan atılan poşetlerde kubar esrar ele geçirildi
Mardin'de jandarmadan kaçan araçtan atılan poşetlerde 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Mardin'e uyuşturucu sevki yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Mardin-Diyarbakır kara yolunda Aksu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde şüpheli aracı durdurmak istedi.
Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı araçtan yol kenarına atılan 2 poşette 5 kilogram kubar esrar bulundu. Bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak araziye kaçan F.D. ve A.Y, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Mardin Uyuşturucu
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