Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Dikili Mahallesi'nde komşular arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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