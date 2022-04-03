Konya'daki son kasetçilerden 73 yaşındaki Eyüp Mermer, tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki 25 metrekarelik dükkanda yarım asırdır kaset satıyor.

Sevgiyle yaşattığı mesleğinin sayılı temsilcilerinden Mermer, 90'larda İstanbul Un Kapanı'ndan aldığı kasetleri, yaklaşık 2 bin yıldır ticari faaliyetlere ev sahipliği yapan çarşıda meraklılarına satıyor.

Mermer, hırdavatçılık gibi birtakım farklı meslek gruplarıyla ilgilendikten sonra kasetçiliği meslek edinmeye karar verdi. 1976'da satın aldığı seyyar arabasıyla şimdilerde her biri nostalji olan kasetleri meraklılarına satan Mermer, 1979'da Bedesten Çarşısı'nda kasetçi dükkanı açtı.

Mermer, AA muhabirine, kazancıyla 3 çocuk büyüttüğü dükkanda kasetçalar da sattığını anlattı.

Mermer, zamana karşı mesleğini sürdürmeye çalıştığını vurgulayarak, "Seyyar araçla Eski Garaj civarında satış yapardım. O zamanlar işler çok güzeldi. Ben daha seyyar arabamı çıkarıp satış yapacağım yere gitmeden insanlar beni beklemeye başlamış olurlardı. O zamanlar diğer satıcılarda pek çeşit bulunmazdı ama bende ne isterlerse vardı." diye konuştu.

Mermer, dükkanın önünden gelip geçenlerin, adını duyanların ve meraklıların dükkanı ziyaret ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İşim göz bebeğim gibi koruduğum, baktığım severek yaptığım bir iş. Hiç aklımdan çıkmaz, bir arife günü 600'den fazla kaset satmıştım. Artık o zamanki işler kalmadı. Yine de Allah bereket versin ayakta duruyoruz. İşimi çok seviyorum. Eskisi gibi üretim olmadığı için çeşitler azaldı. CD hariç 20 bin civarında kaset var. Ömrüm yettiğince bu işe devam edeceğim. Artık biz son kasetçilerdeniz. Bildiğim kadarıyla Konya'da 3 kasetçi kaldı."