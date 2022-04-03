Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 11:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Batman'da son 3 günde düzenlenen 5 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günde 5 farklı operasyon düzenlendi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Polisin adreslerde yaptığı aramalarda; 8 kilo 580 gram esrar, 3 kilo metamfetamin, 2 kilo eroin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 85 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Etiketler: Batman Uyuşturucu
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