Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekipler, bu kişiler hakkında idari işlem başlattı, denetimlerde ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.