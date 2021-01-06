Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı, bir av tüfeği ele geçirildi.
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekipler, bu kişiler hakkında idari işlem başlattı, denetimlerde ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.
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