İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen operasyonda, kentte yüksek miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, toplam bin 974 uyuşturucu hap ile 978 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan T.K ve E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.