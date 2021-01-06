Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da hayvansever kadın tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da bir kadın, bahçesinde beslediği hayvanların sesinden rahatsız olan komşusu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla polise başvurdu.
Samsun'da alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde kiraladığı ormanlık alandaki evinin bahçesinde kedi ve köpek besleyen Nino Kılıçkıran (50), köpeklerin sesinden rahatsız olan komşusu tarafından silahla tehdit edildiğini ileri sürdü.
Kılıçkıran, bahçesine gelen komşusu H.H'nin tabanca ile kendisini tehdit ettiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, H.H'yi gözaltına aldı.
H.H, ifadesinin ardından ruhsatlı tabancasına el konularak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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