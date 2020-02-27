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Şanlıurfa'da iki işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Şanlıurfa Organize Sanayi girişi yakınlarında, K.S. idaresindeki 63 S 0447 plakalı işçi servisi, M.T. yönetimindeki 63 S 1225 plakalı servisle çarpıştı.
Kazada, minibüslerde bulunan 7 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: şanlıurfa işçi servisiSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:04
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