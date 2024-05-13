Parçalı Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.05.2024 09:45

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce kent genelinde gerçekleşen evden hırsızlık olayları ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

4 kişi tutuklandı

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, İ.G, İ.K, C.A, İ.G. ve F.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında hırsızlık dahil 23 farklı suçtan da arandığı tespit edildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, yakın zamanda kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarına ait olduğu belirlenen 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Hırsızlık Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Motosikletini yayaların üzerine süren sürücüye 10 bin lira ceza
10:26
Firari FETÖ'cü eski kamu görevlisi yakalandı
10:24
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 84 arttı
10:43
Bakan Şimşek, kamuda tasarruf paketini açıklıyor
10:21
Ticaret ve perakende satış hacmi arttı
10:18
İzmir'de "Çember-18" operasyonu: Aranan 77 şüpheli yakalandı
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ