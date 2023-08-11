Şanlıurfa'da Hanımlar Konağı açıldı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Osman Gazi Mahallesinde açılışı gerçekleştirilen Hanımlar Konağının tüm kadınlar için hayırlı olması temenni etti.

Diğer Hanımlar Konağında olduğu gibi burada da kadınların sportif faaliyetlerine devam edeceklerini ifade eden Canpolat, aynı zamanda kadınların kültür anlamındaki buluşmaları ve yine kurs mahiyetindeki eğitimlerini de buradan alacaklarını belirtti.

APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen ise AK Parti'nin kadınlara çok önem veren bir parti olduğunu belirterek, "Sizlerin desteği olmadan gerçekten bizlerin bu işleri gerçekleştirmesi çok zor. O yüzden sayın başkanımızı tebrik ediyorum. Hem sosyal anlamda sizlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hem boş zamanlarını değerlendirecek, hem de güzel vakitlerinizi geçirebilecekleriniz bir yerin açılışına vesile olmak, burada birlikte olmak bizim için de çok onur verici, gurur verici. Emeği geçen tüm yetkili kardeşlerime, başta sayın başkanım olmak üzere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.