Duman 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 06.02.2024 11:17

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik 3 Ocak'ta operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Nevşehir'de 3 firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
"Büyük deprem"de kucağına aldığı kızını "asrın felaketi"nde yitirdi
12:18
Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e yükseldi
12:15
Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri afetzedelere tedavi imkanı sundu
12:18
Bakan Bolat'tan deprem bölgesine finansman desteği müjdesi
12:21
Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 ölü, 5 yaralı
12:04
Kurum: İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız
Afetten etkilenen çocukların yüzünü etkinliklerle güldürüyorlar
Afetten etkilenen çocukların yüzünü etkinliklerle güldürüyorlar
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ