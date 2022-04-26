Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketler, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlı, giyim ve ayakkabı satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerde bulundu.

Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat karşılaştırmaları yapıldı.