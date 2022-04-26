Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bayram denetimleri
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi iş yerlerinde denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketler, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlı, giyim ve ayakkabı satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerde bulundu.
Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat karşılaştırmaları yapıldı.
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