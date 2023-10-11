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Güncel
AA 11.10.2023 20:44

Sandıklı'da seralar bölgesinde yangın tatbikatı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi seralar bölgesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sandıklı'da seralar bölgesinde yangın tatbikatı yapıldı

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüt Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş'ın katıldığı tatbikatta serada senaryo gereği yangın çıktı.

Sera Genel Müdürü Veli Karaca tarafından 112'ye yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Ekipler, senaryo gereği dumandan etkilenen çalışanı sedye ile ambulansa aldı. Sera çalışması sırasında seranın üst katında bulunan bir çalışan da itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile bulunduğu yerden indirilerek ambulansa alındı.

Serada çalışan 50 personelin kısa sürede serayı boşaltmasıyla jandarma tarafından yangın bölgesinde güvenlik önlemi alındı.

Kaymakam Çengel, itfaiye, jandarma, sağlık çalışanları ve sera çalışanlarını tebrik etti.

Bölgede daha önceden bazı seralarda yangın çıktığını ifade eden Sera Genel Müdürü Veli Karaca, gelişen ve büyüyen ilçede topraksız tarım alanında faaliyet göstermekte olduklarını söyledi.

Karaca, "Çalışma arkadaşlarımızın herhangi bir yangın durumunda doğru müdahale yöntemlerini bilmesi ve öğrenmesi için Sandıklı Kaymakamlığı, belediye ve İlçe Jandarma Komutanlığının katılımlarıyla tatbikatı gerçekleştirdik" dedi.

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