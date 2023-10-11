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Güncel
AA 11.10.2023 20:12

Bilecik'te çiftçilere ata tohumu buğday dağıtıldı

Bilecik Belediyesine ait tarlalarda ekimi yapılan ata tohumu buğdaylar üreticilere dağıtıldı.

Bilecik'te çiftçilere ata tohumu buğday dağıtıldı

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçen yıl itibariyle belediyeye ait topraklarda yetiştirilen karakılçık buğday tohumunu çoğalttıklarını ifade etti.

Belediyeye ait toprakları tarıma kazandırdıklarını dile getiren Subaşı, "Kimi alanlarda karakılçık buğdayı ektik kimi alanlarda ise bal kabağı ektik. Aynı şekilde orta refüjlerimizi de ektiğimiz lavantalarla süsledik. Bugün ise hasadını tamamladığımız ata tohumu karakılçık buğdayını çiftçilerimize teslim ettik. Amacımız çiftçilere ufak da olsa katkı sunmanın yanı sıra çok değer verdiğimiz ata tohumunun çoğaltılmasıdır. Bu açıdan anlamlı ve güzel bir çalışmayı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

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