Az Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.10.2023 19:22

Antalya'da Serik Bilim Festivali başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde 200 etkinliğin gerçekleştirileceği festival başladı.

Antalya'da Serik Bilim Festivali başladı

Serik Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Serik Millet bahçesi tesislerinde "Serik Bilim Festivali" düzenlendi.

Festivalde, 45 atölye, güneş ve gökyüzü gözlemi, sportif faaliyetler ve çocuk oyunlarından oluşan 200 etkinlik gerçekleştirilecek.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, hayata bilimsel açıdan bakabilen, bilimi üretime dönüştürebilen, iş birliği içerisinde bilimsel faaliyetlerde yer alabilen yeni nesiller yetiştirilmesinde üniversite hocaları ve öğretmenlerin katkısının büyük olduğunu söyledi.

"Devlet ve milletimiz el ele birlikte büyük projelere imza atıyor"

İlçenin öğretmen camiası ve kapasitesi yüksek zeki öğrencileri ile ciddi ümit ışığı verdiğini ifade eden Şahin, "Serik geleceğe ışık açan bir ilçe olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim ve bilimin en sürükleyici güç olduğunu görüyoruz. Devlet ve milletimiz el ele birlikte büyük projelere imza atıyor. Hepsinin temelinde eğitim ve eğitime verilen önem var" dedi.

İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan ise eğitimin gönül işi olduğunu, eğitimin asli görevleri olduğunu, imkanlar doğrultusunda okulların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Festivalde, 6 Şubat Kahramanmaraş depremde göçük altındaki 16 vatandaşın kurtarılmasını sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeği "Ocak" ve iz takip köpeği "Taç" ile gösteri yapıldı.

Festival 3 gün sürecek.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 39 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:56
İsrail askerleri TRT Arabi ekibine saldırdı
19:45
ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştı
19:52
BM: Hayati malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli
19:26
İsrail'in saldırılarında 1100 Filistinli hayatını kaybetti
19:19
Emine Erdoğan'dan çocuk evleri paylaşımı
19:07
'Lübnan'dan İsrail’e 15 insansız hava aracı ile sızma girişimi gerçekleştirildi'
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
FOTO FOKUS
İsrail askerleri TRT Arabi ekibine saldırdı
İsrail askerleri TRT Arabi ekibine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ