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Güncel
AA 11.10.2023 20:41

Karabük'te iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Karabük'te iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

M.T. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Karaören köyü yakınlarındaki kavşakta M.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki F.Ö, M.Ç, B.K. ve S.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kentteki diğer kazada ise C.A.'nın kullandığı minibüs, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde A.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.D. ile yanındaki E.D. yaralandı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

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