Sandıklı ilçesinde Adnan Öztaş mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandıklı Belediye Başkanı seçilen Adnan Öztaş, İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan mazbatasını aldı.

Belediye Başkanı Öztaş daha sonra meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Erkalan ile birlikte belediyeye geldi.

Kalabalık arasında belediye personeli tarafından kapıda karşılanan Belediye Başkanı Öztaş, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

''Çiçek parasını Gazze'ye göndersinler''

Belediye Başkanı Adnan Öztaş, yaptığı konuşmada, ''Vatandaşlarımızdan tek isteğim çiçek göndermesinler, çiçek parasını Gazze'ye göndersinler. Hız kesmeden, çalışmalarımıza başlayıp projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Seçimleri atlattık, artık hep birlikte Sandıklı'yı geliştirmeye odaklanacağız. Allah bize oy versin vermesin herkesten razı olsun, teşekkür ediyorum herkese. Görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Rabbim ülkemize ve memleketimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin'' dedi.