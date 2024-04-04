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Güncel
DHA 04.04.2024 15:32

Sandıklı ilçesinde Adnan Öztaş mazbatasını aldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti'li Adnan Öztaş mazbatasını alarak göreve başladı.

Sandıklı ilçesinde Adnan Öztaş mazbatasını aldı
[Fotograf: DHA]

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Sandıklı Belediye Başkanı seçilen Adnan Öztaş, İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan mazbatasını aldı.

Belediye Başkanı Öztaş daha sonra meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Erkalan ile birlikte belediyeye geldi.

Kalabalık arasında belediye personeli tarafından kapıda karşılanan Belediye Başkanı Öztaş, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Sandıklı ilçesinde Adnan Öztaş mazbatasını aldı

''Çiçek parasını Gazze'ye göndersinler''

Belediye Başkanı Adnan Öztaş, yaptığı  konuşmada, ''Vatandaşlarımızdan tek isteğim çiçek göndermesinler, çiçek parasını Gazze'ye göndersinler. Hız kesmeden, çalışmalarımıza başlayıp projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Seçimleri atlattık, artık hep birlikte Sandıklı'yı geliştirmeye odaklanacağız. Allah bize oy versin vermesin herkesten razı olsun, teşekkür ediyorum herkese. Görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Rabbim ülkemize ve memleketimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin'' dedi.

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