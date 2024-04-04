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Güncel
AA 04.04.2024 15:26

Ordu'da koordinasyon toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında, İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Ordu'da koordinasyon toplantısı yapıldı
[Fotograf: AA]

Valilikte düzenlenen toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan güvenlik, asayiş ve trafik tedbirleri gözden geçirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Sahil Güvenlik 97. Bot Komutanı Üsteğmen Semih Gümrükçü de katıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, il genelinde 1779'u uluslararası koruma statüsünde, 1374'ü ikamet izni, 848'i ise geçici koruma kapsamında olmak üzere 4 bin 1 yabancıya yasal kalış hakkı verildiğini söyledi.

Dibiç, İçişleri Bakanlığınca Ordu'ya gönderilen mobil göç noktası aracı ile şehrin farklı noktalarında yabancılara yönelik kontrol ve denetimlerin yapıldığını vurguladı.

Vali Erol, emekleri ve gayretleri için tüm kolluk güçlerine, Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

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