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Güncel
AA 04.04.2024 15:13

Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaraladı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaraladı
[Fotograf: AA]

Hasan Çelebi Kurnaz idaresindeki otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Taşkaracören Kavşağı'nda Arif Arslan'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Yasemin Kurnaz ile Fikret Mutlu yaralandı.

Bu sırada kaza nedeniyle aksayan trafikte duran Aydın Kansu yönetimindeki tıra da  Veli Işır idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışan Işır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Samsun'da trafik kazasında 5 kişi yaraladı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik ve Havza Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu, Samsun istikametinde bir süre trafiğe kapalı kaldı.

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Samsun Trafik Kazası
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