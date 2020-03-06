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Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sancaktepe'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
İstanbul Sancaktepe'de alınan bilgiye göre, Cihan T. idaresindeki 34 BVC 865 plakalı otomobil ile Levent B. yönetimindeki 34 TMC 01 plakalı yolcu minibüsü, Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi'nde seyrederken çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevkleri edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: İstanbul sancaktepeSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 12:09
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