İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, işten evine giden Kader U'nun bacağından silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.S. ile Y.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 15 Eylül'de karşılaşan Selahattin S. (19) ile Yasin S. (25), husumetli oldukları Azerbaycanlı F.S. ile tartışmaya başlamış, şüphelilerden biri silahla F.S'ye ateş etmişti. O esnada işten evine giden Kader U, bacağına isabet eden mermiyle yaralanmıştı.