Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 23 SAP 459 plakalı otomobil, Akçalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra araçtaki Ş.K, T.K, A.K. ve E.K, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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