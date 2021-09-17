İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bafra Şeyhulaş Özel Eğitim Meslek Okulu servis araçlarının sürücüleri ve araçlarda görevli rehber personele yönelik Kovid-19 kuralları çevresinde trafik eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde Karayolları Trafik Kanunu, okul servis araçları hizmet yönetmeliği, öğrencileri taşıma güvenliği, çocukların trafik güvenliğini artıcı önlemler, şoförlerin uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verildi.