D-100 Karayolu'nun Ankara istikametindeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan yerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kenarındaki alanda bulunması dolayısıyla D-100 Karayolu'nun Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.