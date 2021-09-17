Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınında yangın
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
D-100 Karayolu'nun Ankara istikametindeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan yerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kenarındaki alanda bulunması dolayısıyla D-100 Karayolu'nun Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yangın
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