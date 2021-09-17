Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde şehidin künyesi okundu. Yapılan duaların ardından şehidin kabrine güller bırakıldı.

Baybutlu Şehit Polis Memuru Serkan Saka, Ankara Polis Özel Harekât Merkezi Müdürlüğünde mezun olarak Bitlis Polis Özel Harekât şubesinde göreve başladı. 17 Eylül 2015 tarihinde operasyona giden polis özel harekât ekibinin trafik kazası geçirmesi sonucu 3 polis memuru ile birlikte şehit olmuştu. Bayburt Asri Mezarlığına defnedilen şehidin naaşı Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kabri başında anıldı.

