Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı FETÖ
Son Haberler
- 18:26
- 18:05
- 18:15
- 17:56
- 17:51
Sıradaki Haber
Tarsus’ta motosiklet ile mikser çarpıştı, baba kız yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz